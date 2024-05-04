Джерело - Чемпіон.
За матч 34 туру чемпіонату Іспанії-2023/24 з футболу із Барселоною (4:2) нападник Жирони Артем Довбик отримав 8,2 бала.
Про це повідомляє WhoScored.
Дії іншого українця Віктора Циганкова були оцінене в 6,1 бала.
Зазначимо, що Довбик та Циганков вийшли у стартовому складі. Артем відіграв увесь поєдинок і відзначився голом + асистом. Віктора було замінено на 65-й хвилині на Яна Коуту.
Найкращим гравцем поєдинку був визнаний автор дубля та асисту у складі Жирони Крістіан Португес (Порту) – 9.1.
Нагадаємо, завдяки цій перемозі Жирона вперше в історії вийшла до Ліги чемпіонів.