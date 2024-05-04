Тепер і в Ла Лізі: Модрич знову перевершив Пушкаша

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Лука Модрич установив клубний рекорд в матчі Ла Ліги проти Кадіса (3:0).

Хорватський хавбек став найвіковішим гравцем "вершкових" в історії іспанського чемпіонату (38 років та 238 днів). За цим показнкиом Модрич перевершив легендарного Ференца Пушкаша, який в 1965 році вийшов за Реал у матчі Ла Ліги у віці 38 років та 233 днів.

⚪️🇭🇷 Luka Modrić becomes the oldest player to play a La Liga game with Real Madrid.



38 years and 238 days, surpassing Ferenc Puskás' record (38 years, 233 days). pic.twitter.com/ALE6lc2Jn9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2024

Зазначимо, що Лука відіграв у рекордному для себе матчі усі 90 хвилин.

Раніше ми повідомляли про аналогічне досягнення Модрича у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Реал достроково став чемпіоном Іспанії після того, як Барселона втратила очки в поєдинку з Жироною (4:2).