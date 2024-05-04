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Тепер і в Ла Лізі: Модрич знову перевершив Пушкаша

Сьогодні 22:03 140 0
Тепер і в Ла Лізі: Модрич знову перевершив Пушкаша
#Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Лука Модрич установив клубний рекорд в матчі Ла Ліги проти Кадіса (3:0).

Хорватський хавбек став найвіковішим гравцем "вершкових" в історії іспанського чемпіонату (38 років та 238 днів). За цим показнкиом Модрич перевершив легендарного Ференца Пушкаша, який в 1965 році вийшов за Реал у матчі Ла Ліги у віці 38 років та 233 днів.

Зазначимо, що Лука відіграв у рекордному для себе матчі усі 90 хвилин.

Раніше ми повідомляли про аналогічне досягнення Модрича у Лізі чемпіонів. 

Нагадаємо, Реал достроково став чемпіоном Іспанії після того, як Барселона втратила очки в поєдинку з Жироною (4:2).

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