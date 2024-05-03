Монпельє здолав Тулузу в поєдинку з двома вилученнями: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Монпельє на виїзді здолав Тулузу в межах 32 туру чемпіонату Франції з футболу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Варто зазначити, що переможний гол на 81 хвилині Монпельє забив у меншості. Через дві хвилини після забитого м'яча склади вирівнялися, червону отримав захисник Тулузи.

Зазначимо, що команди є сусідами по турнірній таблиці. Перемога дозволила підопічним Мішеля Тер-Закаряна обійти своїх конкурентів та посісти 10 місце в лізі.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

32 тур, 3 травня

Тулуза — Монпельє 1:1 (1:1)



Голи: 0:1 — 27 Саваньє, 1:1 — 34 Даллінга, 1:2 — Фаяд.

Вилучення: 84 Ніколайсен — 65 Саваньє

Сьогодні буде зіграний ще один поєдинок чемпіонату:

Ланс — Лор'ян 22:00

Нагадаємо, у попередньому турі ПСЖ достроково став чемпіоном Франції. Для парижан це 9 титул за останні 11 років. Гегемонію клубу вдавалось перервати лише у 2017 та 2021 роках. Тоді чемпіонами ставали Монако та Лілль відповідно.