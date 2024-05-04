Реал без Луніна розібрався з Кадісом, Реал Сосьєдад переміг Лас-Пальмас: результати матчів 34 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

4 травня у 34 турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал вдома розгромив Кадіс, а Реал Сосьєдад не мав проблем з Лас-Пальмасом.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

34 тур, 4 травня

Реал Сосьєдад - Лас-Пальмас 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Суарес (авт), 2:0 - 45+1 Бекер

Реал - Кадіс 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Діас, 2:0 - 68 Беллінгем, 3:0 - 90+3 Хоселу

Український воротар Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала. Як і обіцяв наставник "вершкових" Карло Анчелотті, гру відіграв Тібо Куртуа.

4 травня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще кілька ігор:

19:30. Жирона - Барселона

22:00. Мальорка - Атлетико

Нагадаємо, що Циганков пропустив два матчі каталонського клубу через травму литкового м'яза, проте вийшов на заміну у матчі 33 туру проти Лас-Пальмаса. Поєдинок завершився перемогою Жирони, один із м'ячів забив Довбик.