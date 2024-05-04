Головне
Історичне досягнення: українські рапіристки вибороли бронзу на Кубку світу в Гонконзі
Сьогодні 12:28 3186
Нарваєс здобув сенсаційну перемогу: результати першого етапу Джиро д'Італія-2024
Сьогодні 19:35 325
Арсенал без Зінченка розгромив Борнмут Забарного, Ньюкасл не залишив шансів для Бернлі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 19:03 425
Довбик та Циганков — у старті Жирони на матч із Барселоною
Сьогодні 18:48 158
Monte в драматичному поєдинку перемогли росіян на ESL Pro League Season 19 з CS2
Сьогодні 17:56 183
Оболонь мінімально здолала ЛНЗ і скоротила відставання від рятівного місця в УПЛ
Сьогодні 17:41 907
Ураган розгромив ХІТ на шляху в фінал Кубку України
Сьогодні 15:20 247
Олександрія з дублем Михайленка зіграла внічию з Рухом у 27 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 340
Сестри Алексіїви вибороли срібло на етапі Кубку світу
Сьогодні 14:10 242
Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті
Сьогодні 13:44 4184 4
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Вчора 01:40 485
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 274
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 493
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 875
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 915

Реал без Луніна розібрався з Кадісом, Реал Сосьєдад переміг Лас-Пальмас: результати матчів 34 туру Ла Ліги

Сьогодні 19:19 126 0
Реал без Луніна розібрався з Кадісом, Реал Сосьєдад переміг Лас-Пальмас: результати матчів 34 туру Ла Ліги
#Андрій Лунін, #Кадіс, #Лас-Пальмас, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

4 травня у 34 турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал вдома розгромив Кадіс, а Реал Сосьєдад не мав проблем з Лас-Пальмасом.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
34 тур, 4 травня

Реал Сосьєдад - Лас-Пальмас 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Суарес (авт), 2:0 - 45+1 Бекер

Реал - Кадіс 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Діас, 2:0 - 68 Беллінгем, 3:0 - 90+3 Хоселу

Український воротар Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала. Як і обіцяв наставник "вершкових" Карло Анчелотті, гру відіграв Тібо Куртуа.

4 травня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще кілька ігор:

19:30. Жирона - Барселона

22:00. Мальорка - Атлетико 

Нагадаємо, що Циганков пропустив два матчі каталонського клубу через травму литкового м'яза, проте вийшов на заміну у матчі 33 туру проти Лас-Пальмаса. Поєдинок завершився перемогою Жирони, один із м'ячів забив Довбик.

Коментарі ()
Популярне зараз
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A 15989 3
УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 7710
Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті 4184 4
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 5905 2
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6982
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 10958
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12230
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62307
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11268 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 49057 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82781
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26478