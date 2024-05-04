Вікторія — Карпати 0:0: огляд матчу Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Карпати зіграли внічию з Вікторією у межах 7 туру другого етапу Першої ліги з футболу.

Чемпіонат України — Перша ліга

Другий етап, 7 тур, 3 травня

Група "Чемпіонська"

Вікторія — Карпати 0:0 (0:0)

Вікторія: Литвиненко, Ульянов, Кравчук, Сасовський, Корохов, Байдал (Бойко, 84), Долінський (Курелєх, 90+5), Чеглов (Данилюк, 46), Шарай (Савченко, 76), Нич (Євпак, 90+4), Покотилюк

Карпати: Кожухар, Мизюк, Бабогло, Саків, Полегенько, Чех, Клименко (Демченко, 78), Чачуа, Костенко (Картушов, 86), Підлепенець (Хаса, 54), Іґор Невес (Аріельсон, 78)

Попередження: Долінський, 66, Покотилюк, 89, Литвиненко, 90+4 – Іґор Невес, 47.

Львів'яни продовжують перебувати на першому місці. У них в активі 61 очко. Вікторія з 35 балами перебуває на 8-й позиції.

Наступний поєдинок "зелено-білі" проведуть у суботу, 11 травня, проти ФСК Маріуполь. Початок зустрічі о 13:00 за київським часом.