Іпсвіч вперше за 22 роки повернеться в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Іпсвіч обіграв Гаддерсфілд (2:0) у заключному турі Чемпіоншипу та став другим клубом, що здобув пряме підвищення до Англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2023/24.

Команда востаннє грала в елітному дивізіоні в сезоні-2001/02. Відтоді клуб двічі змінював дивізіони, зокрема виступав в третій місцевій лізі.

2019 року Іпсвіч вибув з Чемпіоншипу та опустився до Першої ліги, де провів чотири сезони. У 2023-му команда повернулася до другого дивізіону, а вже через рік отримала пряму путівку до АПЛ.

Раніше ми повідомляли, що першим пряме підвищення в класі здобув Лестер. "Лиси" перемогли в чемпіонаті та стали найтитулованішим клубом в історії турніру.

Зазначимо, що крім Лестера та Іпсвіча, до еліти кваліфікується переможець плей-оф. У стикових матчах зіграють чотири команди, що завершили чемпіонат на 3-6 позиціях.