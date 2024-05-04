Іпсвіч вперше за 22 роки повернеться в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Іпсвіч обіграв Гаддерсфілд (2:0) у заключному турі Чемпіоншипу та став другим клубом, що здобув пряме підвищення до Англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2023/24.
Команда востаннє грала в елітному дивізіоні в сезоні-2001/02. Відтоді клуб двічі змінював дивізіони, зокрема виступав в третій місцевій лізі.
2019 року Іпсвіч вибув з Чемпіоншипу та опустився до Першої ліги, де провів чотири сезони. У 2023-му команда повернулася до другого дивізіону, а вже через рік отримала пряму путівку до АПЛ.
We are @premierleague. pic.twitter.com/bHbComlHh2— I(P)SWICH TOWN (@IpswichTown) May 4, 2024
Раніше ми повідомляли, що першим пряме підвищення в класі здобув Лестер. "Лиси" перемогли в чемпіонаті та стали найтитулованішим клубом в історії турніру.
Зазначимо, що крім Лестера та Іпсвіча, до еліти кваліфікується переможець плей-оф. У стикових матчах зіграють чотири команди, що завершили чемпіонат на 3-6 позиціях.