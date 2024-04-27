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20.04.2024 11:05 734

Лестер достроково гарантував собі вихід в АПЛ

Сьогодні 13:18 140 0
Лестер достроково гарантував собі вихід в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер, #Чемпіонат Англії, Чемпіоншип

Джерело - ФК Лестер.

Лестер за 2 тури до закінчення Чемпіоншипу гарантував собі вихід в Англійську Пем'єр-лігу.

Команда впевнено очолює турнірну таблицю з 94 очками в активі. Найближчий переслідувач Лідс відстає від лідера на 6 балів. Саме їхня поразка в 45 турі дозволила колишньому чемпіону достроково вийти в АПЛ.

Зазначимо, що клуб вилетів з Прем’єр-ліги у минулому сезоні, завершивши той чемпіонат на 18 місці.

Раніше з'явилась інформація, що Лестер може отримати покарання через надмірну збитковість у сезоні-2022/23.

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