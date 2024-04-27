Лестер достроково гарантував собі вихід в АПЛ

Джерело - ФК Лестер.

Лестер за 2 тури до закінчення Чемпіоншипу гарантував собі вихід в Англійську Пем'єр-лігу.

Команда впевнено очолює турнірну таблицю з 94 очками в активі. Найближчий переслідувач Лідс відстає від лідера на 6 балів. Саме їхня поразка в 45 турі дозволила колишньому чемпіону достроково вийти в АПЛ.

Зазначимо, що клуб вилетів з Прем’єр-ліги у минулому сезоні, завершивши той чемпіонат на 18 місці.

Раніше з'явилась інформація, що Лестер може отримати покарання через надмірну збитковість у сезоні-2022/23.