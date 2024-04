Лестер став найтитулованішим клубом в історії Чемпіоншипу

Лестер став переможцем Чемпіоншипу сезону-2023/24 та установив рекорд другого англійського дивізіону.

Команда здобула перемогу над Престоном з рахунком 3:0 у передостанньому турі чемпіонату, чим достроково гарантувала собі 1 місце в лізі. "Лиси" виграли в рекордний 8 раз турнір, обійшовши за цим показником Манчестер Сіті, в якого 7 титулів.

