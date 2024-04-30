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Лестер став найтитулованішим клубом в історії Чемпіоншипу

Сьогодні 14:06 163 0
Лестер став найтитулованішим клубом в історії Чемпіоншипу

Джерело - Чемпіон.

Лестер став переможцем Чемпіоншипу сезону-2023/24 та установив рекорд другого англійського дивізіону.

Команда здобула перемогу над Престоном з рахунком 3:0 у передостанньому турі чемпіонату, чим достроково гарантувала собі 1 місце в лізі. "Лиси" виграли в рекордний 8 раз турнір, обійшовши за цим показником Манчестер Сіті, в якого 7 титулів.

Нагадаємо, Лестер за 2 тури до закінчення Чемпіоншипу гарантував собі вихід в Англійську Прем'єр-лігу.

Раніше з'явилась інформація, що команда може отримати покарання через надмірну збитковість у сезоні-2022/23.

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