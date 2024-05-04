Наполі визначився з новим головним тренером

Головний тренер Мілана Стефано Піолі влітку очолить Наполі.

Про це інформує Calcio Napoli 24.

Переговори керівництва неаполітанців з агентами 58-річного фахівця тривали впродовж останніх декількох тижнів. Наслідком яких стала усна домовленість про 2-річний контракт з можливістю продовження ще на 1 сезон.

Напередодні президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прийняв рішення відмовитися від кандидатури Антоніо Конте.

Наразі клуб тренує головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона, контракт з яким розрахований до завершення сезону.

Чинна угода Піолі з Міланом завершується влітку 2025 року. Однак, за інформацією Фабріціо Романо, він точно залишить клуб по завершенні сезону-2023/24.

Раніше "партенопейці" зіграли унічию з Ромою в 34 турі італійської Серії А. Наразі команда посідає дев'яте місце в турнірній таблиці з 50 очками в активі.