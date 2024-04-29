Президент Наполі відмовився від Конте та визначився з кандидатами на місце головного тренера

Джерело - MondoNapoli.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прийняв рішення не запрошувати Антоніо Конте на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє MondoNapoli з посиланням на La Repubblica.

Очолити неаполітанський клуб може нинішній наставник Мілана Стефано Піолі або тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско.

Останнім місцем роботи Антоніо був Тоттенгем, який він покинув у березні 2023 року. Нещодавно повідомлялося про зацікавленість Баварії у послугах Конте.

Наразі клуб тренує головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона, контракт з яким розрахований до завершення сезону-2023/24.

Напередодні Наполі зіграв унічию з Ромою в 34 турі італійської Серії А.