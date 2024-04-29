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Президент Наполі відмовився від Конте та визначився з кандидатами на місце головного тренера

Сьогодні 18:05 55 0
Президент Наполі відмовився від Конте та визначився з кандидатами на місце головного тренера
#Де Лаурентіс, #Мілан, #Наполі, #Рома, #збірна Бельгії з футболу, #Антоніо Конте, #Стефано Піолі

Джерело - MondoNapoli.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прийняв рішення не запрошувати Антоніо Конте на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє MondoNapoli з посиланням на La Repubblica.

Очолити неаполітанський клуб може нинішній наставник Мілана Стефано Піолі або тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско.

Останнім місцем роботи Антоніо був Тоттенгем, який він покинув у березні 2023 року. Нещодавно повідомлялося про зацікавленість Баварії у послугах Конте. 

Наразі клуб тренує головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона, контракт з яким розрахований до завершення сезону-2023/24.

Напередодні Наполі зіграв унічию з Ромою в 34 турі італійської Серії А.

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