Головне
Історичне досягнення: українські рапіристки вибороли бронзу на Кубку світу в Гонконзі
Сьогодні 12:28 2944
Monte в драматичному поєдинку перемогли росіян на ESL Pro League Season 19 з CS2
Сьогодні 17:56 85
Оболонь мінімально здолала ЛНЗ і скоротила відставання від рятівного місця УПЛ
Сьогодні 17:41 189
Арсенал Зінченка здобув розгромну перемогу над Борнмутом Забарного: результати матчів АПЛ
Сьогодні 16:31 239
Ураган розгромив ХІТ на шляху в фінал Кубку України
Сьогодні 15:20 199
Олександрія з дублем Михайленка зіграла внічию з Рухом у 27 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 308
Сестри Алексіїви вибороли срібло на етапі Кубку світу
Сьогодні 14:10 219
Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті
Сьогодні 13:44 3599 3
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Сьогодні 02:05 5713 2
Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Маямі
Сьогодні 01:00 3243
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Вчора 01:40 477
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 271
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 490
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 874
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 913

Олександрія — Рух 2:2: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 16:49 118 0
Олександрія — Рух 2:2: огляд матчу УПЛ
#Олександрія, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія розписала бойову нічию з львівським Рухом у 27 турі чемпіонату України з футболу-2023/24. 

Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат України — УПЛ
27 тур, 4 травня 

Олександрія — Рух 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Михайленко, 1:1 - 26 Пастух, 2:1 - 80 Михайленко, 2:1 - 81 Слюбик

Олександрія: Шевченко, Кравченко, Ковалець, Калитвинцев, Скорко, Мартинюк, Калюжний, Копина, Смирний (12 Сігеєв (83 Погорілий), Костишин (78 Безерра), Михайленко.

Рух: Ледвій, Слюбик, Дідик, Сич, Роман, Підгурський, Таллес, Пастух, Квасниця (80 Плюймен), Федор (46 Рунич), Карабін (85 Теслюк)

Попередження: 67 Калитвинцев — 42 Дідик, 44 Слюбик, 76 Роман

У наступному турі Олександрія зіграє проти СК Дніпро-1 (12 травня), Рух зустрінеться з Оболонню (11 травня).

Нагадаємо, у минулому турі підопічні Руслана Ротаня зіграли у нульову нічию з Колосом, а львівяни впевнено здолали Верес.

Коментарі ()
Популярне зараз
УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 7639
Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті 3599 3
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6855
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A 15858 3
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 5713 2
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 10897
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51856
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7213 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30758
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65690 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118733
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363451 2