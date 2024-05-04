Джерело - Чемпіон.

Олександрія розписала бойову нічию з львівським Рухом у 27 турі чемпіонату України з футболу-2023/24.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат України — УПЛ

27 тур, 4 травня

Олександрія — Рух 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Михайленко, 1:1 - 26 Пастух, 2:1 - 80 Михайленко, 2:1 - 81 Слюбик

Олександрія: Шевченко, Кравченко, Ковалець, Калитвинцев, Скорко, Мартинюк, Калюжний, Копина, Смирний (12 Сігеєв (83 Погорілий), Костишин (78 Безерра), Михайленко.

Рух: Ледвій, Слюбик, Дідик, Сич, Роман, Підгурський, Таллес, Пастух, Квасниця (80 Плюймен), Федор (46 Рунич), Карабін (85 Теслюк)

Попередження: 67 Калитвинцев — 42 Дідик, 44 Слюбик, 76 Роман

У наступному турі Олександрія зіграє проти СК Дніпро-1 (12 травня), Рух зустрінеться з Оболонню (11 травня).

Нагадаємо, у минулому турі підопічні Руслана Ротаня зіграли у нульову нічию з Колосом, а львівяни впевнено здолали Верес.