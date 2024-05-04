Головне
Історичне досягнення: українські рапіристки вибороли бронзу на Кубку світу в Гонконзі
Сьогодні 12:28 405
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Сьогодні 02:05 4745 1
Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Маямі
Сьогодні 01:00 2593
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:45 840
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A
Вчора 21:47 15215 2
Україна вимагає відсторонити росіян та білорусів від олімпійської кваліфікації
Вчора 20:30 2775 1
Аврора стала першим фіналістом Кубку України
Вчора 19:57 365
Відомі склад і поєднання ланок збірної України на вирішальний матч із Литвою
Вчора 19:02 616
Став відомий транслятор фінального матчу Кубку України
Вчора 15:51 1145
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Вчора 13:04 79702 7
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Вчора 01:40 467
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 254
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 476
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 865
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 904

Капітан Реала планує перейти в МЛС

Сьогодні 12:19 99 0
Капітан Реала планує перейти в МЛС
#MLS, #Начо, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Капітан мадридського Реала Начо Ернандес планує перейти в МЛС після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє Marca.

Майбутній клуб наразі невідомий. Зазначається, що футболіст планував перейти в американську лігу ще минулого року, проте тоді керівництву королівського клубу вдалося переконати його залишитися.

Начо є вихованцем Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 355 матчів у всіх турнірах. В його активі 16 голів та 9 результативних передач.

Контракт 34-річного іспанця з клубом діє до літа 2024 року. У поточному сезоні він провів 38 поєдинків за Реал, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, нещодавно підопічні Карло Анчелотті зіграли внічию в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Баварії. Ернандес розпочав матч з перших хвилин, проте був замінений у середині другого тайму.

Коментарі ()
Популярне зараз
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 79702 7
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 10708
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6509
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 4745 1
УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 7348
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A 15215 2
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58371 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31167
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 36003 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167685 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 66330
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93926