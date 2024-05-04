Капітан Реала планує перейти в МЛС

Джерело - Marca.

Капітан мадридського Реала Начо Ернандес планує перейти в МЛС після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє Marca.

Майбутній клуб наразі невідомий. Зазначається, що футболіст планував перейти в американську лігу ще минулого року, проте тоді керівництву королівського клубу вдалося переконати його залишитися.

Начо є вихованцем Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 355 матчів у всіх турнірах. В його активі 16 голів та 9 результативних передач.

Контракт 34-річного іспанця з клубом діє до літа 2024 року. У поточному сезоні він провів 38 поєдинків за Реал, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, нещодавно підопічні Карло Анчелотті зіграли внічию в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Баварії. Ернандес розпочав матч з перших хвилин, проте був замінений у середині другого тайму.