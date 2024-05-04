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Монако зіграє з Клермоном, Ренн завітає до Меца: розклад матчів Ліги 1

Сьогодні 11:47 98 0
Монако зіграє з Клермоном, Ренн завітає до Меца: розклад матчів Ліги 1
#Брест, #Клермон, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Мец, #Монако, #Нант, #Ренн, #Гавр, #Страсбург

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 4 травня, відбудуться чотири матчі у межах 32 туру французької Ліги 1.

Зокрема, Монако вдома зіграє з Клермоном, а Ренн завітає у гості до Меца. Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіасервісі MEGOGO.

Розклад матчів 32 туру Ліги 1 на 4 травня

  • 16:00 Гавр — Страсбург
  • 18:00 Монако — Клермон
  • 20:00 Мец — Ренн
  • 22:00 Брест — Нант

Нагадаємо, напередодні Монпельє здолав Тулузу в поєдинку з двома вилученнями.

У 31 турі чемпіонату Франції Монако на виїзді програв Ліону, що дозволило ПСЖ достроково стати чемпіоном Ліги 1.

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