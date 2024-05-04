Монако зіграє з Клермоном, Ренн завітає до Меца: розклад матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 4 травня, відбудуться чотири матчі у межах 32 туру французької Ліги 1.
Зокрема, Монако вдома зіграє з Клермоном, а Ренн завітає у гості до Меца. Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіасервісі MEGOGO.
Розклад матчів 32 туру Ліги 1 на 4 травня
- 16:00 Гавр — Страсбург
- 18:00 Монако — Клермон
- 20:00 Мец — Ренн
- 22:00 Брест — Нант
Нагадаємо, напередодні Монпельє здолав Тулузу в поєдинку з двома вилученнями.
У 31 турі чемпіонату Франції Монако на виїзді програв Ліону, що дозволило ПСЖ достроково стати чемпіоном Ліги 1.