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28.04.2024 07:21 903

Лаціо завітає до Монци, Сассуоло прийме Інтер: розклад матчів Серії А

Сьогодні 10:55 61 0
Лаціо завітає до Монци, Сассуоло прийме Інтер: розклад матчів Серії А
#Інтер, #Лаціо, #Монца, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 4 травня, у межах 35 туру італійської Серії А відбудеться 2 поєдинки.

Сассуоло, який знаходиться на передостанній сходинці в турнірній таблиці, прийматиме чемпіона Італії Інтер. Також Лаціо продовжує боротьбу за єврокубки і зіграє проти Монци.

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіасервісі MEGOGO.

Розклад матчів 35 туру Серії А на 4 травня

  • 19:00 Монца — Лаціо
  • 21:45 Сассуоло — Інтер

Нагадаємо, напередодні Болонья зіграла у нульову нічию з Торіно і продовжує утримувати четверту позицію в турнірній таблиці Серії А. Зазначимо, що наступного сезону від Італії в ЛЧ вперше в історії візьме участь 5 команд

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