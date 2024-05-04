Лаціо завітає до Монци, Сассуоло прийме Інтер: розклад матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 4 травня, у межах 35 туру італійської Серії А відбудеться 2 поєдинки.
Сассуоло, який знаходиться на передостанній сходинці в турнірній таблиці, прийматиме чемпіона Італії Інтер. Також Лаціо продовжує боротьбу за єврокубки і зіграє проти Монци.
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіасервісі MEGOGO.
Розклад матчів 35 туру Серії А на 4 травня
- 19:00 Монца — Лаціо
- 21:45 Сассуоло — Інтер
Нагадаємо, напередодні Болонья зіграла у нульову нічию з Торіно і продовжує утримувати четверту позицію в турнірній таблиці Серії А. Зазначимо, що наступного сезону від Італії в ЛЧ вперше в історії візьме участь 5 команд.