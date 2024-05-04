Гра відбудеться в понеділок, 6 травня

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27 туру чемпіонату України з футболу СК Дніпро зіграє з Кривбасом.

Гра відбудеться в понеділок, 6 травня. Початок — о 13:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі УНІАН та Youtube-каналі FootballHub.

Раніше повідомлялося, що в разі поразки від Кривбаса наставник Юрій Максимов залишить Дніпро-1. Наразі дніпряни розташувалися на 4-й сходинці турнірної таблиці. У команди триває 4-матчева серія без перемог, підопічні Максимова тричі зіграли внічию та зазнали поразки від Динамо у 26 турі УПЛ.