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СК Дніпро — Кривбас: де дивитися матч УПЛ

Гра відбудеться в понеділок, 6 травня
Сьогодні 07:32 114 0
СК Дніпро — Кривбас: де дивитися матч УПЛ
#Кривбас, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27 туру чемпіонату України з футболу СК Дніпро зіграє з Кривбасом.

Гра відбудеться в понеділок, 6 травня. Початок — о 13:00 за київським часом. 

Дивитися поєдинок можна на телеканалі УНІАН та Youtube-каналі FootballHub.

Раніше повідомлялося, що в разі поразки від Кривбаса наставник Юрій Максимов залишить Дніпро-1. Наразі дніпряни розташувалися на 4-й сходинці турнірної таблиці. У команди триває 4-матчева серія без перемог, підопічні Максимова тричі зіграли внічию та зазнали поразки від Динамо у 26 турі УПЛ.

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