Гра відбудеться в неділю, 5 травня

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27 туру чемпіонату України з футболу київське Динамо прийме ковалівський Колос.

Гра відбудеться в неділю, 5 травня. Початок — о 15:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі 2+2 та Youtube-каналі FootballHub.

Нагадаємо, у перенесеному матчі 5 туру УПЛ Динамо розгромно перемогло рівненський Верес. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, що дозволило йому вийти на 4 місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію.

Наразі кияни посідають 2 сходинку в турнірній таблиці та відстають від Шахтаря на 4 бали.