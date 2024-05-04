Джерело - Чемпіон.
У матчі 27 туру чемпіонату України з футболу київське Динамо прийме ковалівський Колос.
Гра відбудеться в неділю, 5 травня. Початок — о 15:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі 2+2 та Youtube-каналі FootballHub.
Нагадаємо, у перенесеному матчі 5 туру УПЛ Динамо розгромно перемогло рівненський Верес. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, що дозволило йому вийти на 4 місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію.
Наразі кияни посідають 2 сходинку в турнірній таблиці та відстають від Шахтаря на 4 бали.