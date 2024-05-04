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28.04.2024 07:21 891

Динамо — Колос: де дивитися матч УПЛ

Гра відбудеться в неділю, 5 травня
Сьогодні 06:30 81 0
Динамо — Колос: де дивитися матч УПЛ
#Динамо Київ, #Колос

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27 туру чемпіонату України з футболу київське Динамо прийме ковалівський Колос.

Гра відбудеться в неділю, 5 травня. Початок — о 15:30 за київським часом. 

Дивитися поєдинок можна на телеканалі 2+2 та Youtube-каналі FootballHub.

Нагадаємо, у перенесеному матчі 5 туру УПЛ Динамо розгромно перемогло рівненський Верес. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, що дозволило йому вийти на 4 місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію.

Наразі кияни посідають 2 сходинку в турнірній таблиці та відстають від Шахтаря на 4 бали.

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