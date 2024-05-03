Леоненко — про гравця збірної України: Один хлопець на війну збирається, а його все з потяга знімають

Головне
Відомі склад і поєднання ланок збірної України на вирішальний матч із Литвою
Сьогодні 19:02 232
Став відомий транслятор фінального матчу Кубку України
Сьогодні 15:51 660
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 13:04 78907 7
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Сьогодні 10:07 6028 1
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 09:33 310
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:02 3231
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи
Вчора 23:56 4661
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ
Вчора 23:28 8412
Дяченко пройшла у фінал ЧЄ у вправах на колоді
Вчора 22:14 368
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024
Вчора 21:34 8564
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:16 210
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 452
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 343
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 834
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 878

Леоненко — про гравця збірної України: Один хлопець на війну збирається, а його все з потяга знімають

Сьогодні 19:25 66 0
Леоненко — про гравця збірної України: Один хлопець на війну збирається, а його все з потяга знімають
#війна, #Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко, #Віктор Леоненко

Джерело - FanDay.

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко заявив, що "втомився чекати Олександра Зінченка в Україні", який раніше пообіцяв, що пішов би воювати, якби отримав повістку. 

Про це колишній експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" розповів у інтерв’ю FanDay. 

"А у нас бачите як. Один хлопець на війну збирається, а його усі з поїзда знімають. Я вже втомився його зустрічати на залізничному вокзалі. Блондинчик такий, Зінченкозвуть", — сказав Леоненко. 

Зазначимо, що Віктор вирішив згадати Зінченка, відповідаючи на питання про шанси збірної України на Євро-2024. 

Леоненко вже не вперше критикує захисника Арсенала у своїх інтерв’ю. Наприклад, у серпні 2023 року він заявив, що "Зінченко вже списаний" та назвав його "просто піарником". 

Коментарі ()
Популярне зараз
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 78907 7
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ 8412
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 5923
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи 4661
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 8564
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 6028 1
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71599
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167656 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82742
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24143
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62281
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51816