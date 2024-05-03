Леоненко — про гравця збірної України: Один хлопець на війну збирається, а його все з потяга знімають

Джерело - FanDay.

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко заявив, що "втомився чекати Олександра Зінченка в Україні", який раніше пообіцяв, що пішов би воювати, якби отримав повістку.

Про це колишній експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" розповів у інтерв’ю FanDay.

"А у нас бачите як. Один хлопець на війну збирається, а його усі з поїзда знімають. Я вже втомився його зустрічати на залізничному вокзалі. Блондинчик такий, Зінченкозвуть", — сказав Леоненко.

Зазначимо, що Віктор вирішив згадати Зінченка, відповідаючи на питання про шанси збірної України на Євро-2024.

Леоненко вже не вперше критикує захисника Арсенала у своїх інтерв’ю. Наприклад, у серпні 2023 року він заявив, що "Зінченко вже списаний" та назвав його "просто піарником".