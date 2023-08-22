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Леоненко: Зінченко, швидше за все, списаний

Віктор Леоненко розкритикував лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка
Сьогодні 15:38 384 0
Леоненко: Зінченко, швидше за все, списаний
Фото - gettyimages
#Олександр Зінченко, #Віктор Леоненко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко не зможе вибороти місце у стартовому складі команди.

Про це розповів футбольний експерт Віктор Леоненко.

"Щодо Зінченка, то він, швидше за все, списаний. Але бачиш, йому ще й щастить. Японець отримав червону, Тімбер травмувався. Я так розумію, що на його місце купили Райса. Знав, що не випустять цього хлопця, який займається переважно піаром, у нього ж люди цим займаються, сам він займається піаром, а англійці вболівають. Зіна – просто піарник, та й все.

Все, ну зараз Райс прийшов, і я так розумію, тут тільки диво допоможе, якщо там половина захисників зламається, тільки тоді гратиме. Ну зараз скажуть: "Він там після травми". Артета знайде, що сказати. Зінченку просто щастить, потрапив у Манчестер Сіті, грає лише за команди, які контролюють м'яч. Його не побачиш у команді, яка відбирає м'яч", - розповів Леоненко.

Раніше Арсенал із Зінченком обіграв Крістал Пелес.

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