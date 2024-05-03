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Асоціація футбольних журналістів Англії обрала найкращого гравця сезону в АПЛ

Сьогодні 17:05 121 0
Асоціація футбольних журналістів Англії обрала найкращого гравця сезону в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Філ Фоден

Джерело - Чемпіон.

Асоціація футбольних журналістів Англії обрала найкращого гравця сезону-2023/24 в Англійській Прем'єр-лізі.

Найбільшу кількість голосів отримав хавбек Манчестер Сіті Філ Фоден — 42%.

Друге місце посів півзахисник Арсенала Деклан Райс, а трійку замкнув ще один "містянин" Родрі. Також на нагороду претендували Мартін Едегор, Оллі Воткінс і Коул Палмер.

У поточному сезоні Фоден провів 31 матч в АПЛ, в яких забив 16 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше ми повідомляли, що англієць став третім після Ліонеля Мессі та Ерлінга Голланда за важливим показником.

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