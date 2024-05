Асоціація футбольних журналістів Англії обрала найкращого гравця сезону в АПЛ

Асоціація футбольних журналістів Англії обрала найкращого гравця сезону-2023/24 в Англійській Прем'єр-лізі.

Найбільшу кількість голосів отримав хавбек Манчестер Сіті Філ Фоден — 42%.

Друге місце посів півзахисник Арсенала Деклан Райс, а трійку замкнув ще один "містянин" Родрі. Також на нагороду претендували Мартін Едегор, Оллі Воткінс і Коул Палмер.

Congratulations to @PhilFoden who has been voted @theofficialfwa Men's Footballer of the Year 🎉 pic.twitter.com/2BQ2mdUHdo