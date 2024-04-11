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07.04.2024 07:40 960

Анрі: Тепер ми можемо називати Фодена гравцем світового рівня

Сьогодні 12:36 149 0
Анрі: Тепер ми можемо називати Фодена гравцем світового рівня
#Манчестер Сіті, #Тьєррі Анрі, #Філ Фоден

Джерело - Sportskeeda.

Легендарний нападник Тьєррі Анрі заявив, що півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден став гравцем світового рівня.

Його слова передає Sportskeeda.

"Щодо гри Філа Фодена цього року, я б сказав, що коли не йде гра у Голанда або де Брейне травмований, то він починає тягнути цю команду на собі.

Тепер ми можемо називати його гравцем світового рівня, бо коли ти звалюєш команду на свої плечі, це означає, що тепер ти футболіст світового класу", — сказав колишній футболіст.

У поточному сезоні гравець відіграв за свій клуб 45 матчів, забив 22 м'яча і віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно "містяни" зіграли внічию з мадридським Реалом у неймовірному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Англієць відзначився забитим м'ячем і став найкращим гравцем поєдинку.

Матч-відповідь між командами відбудеться в середу, 17 квітня, о 22:00 за київським часом.

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