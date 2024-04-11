Анрі: Тепер ми можемо називати Фодена гравцем світового рівня

Легендарний нападник Тьєррі Анрі заявив, що півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден став гравцем світового рівня.

Його слова передає Sportskeeda.

"Щодо гри Філа Фодена цього року, я б сказав, що коли не йде гра у Голанда або де Брейне травмований, то він починає тягнути цю команду на собі.

Тепер ми можемо називати його гравцем світового рівня, бо коли ти звалюєш команду на свої плечі, це означає, що тепер ти футболіст світового класу", — сказав колишній футболіст.