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Металіст на виїзді розгромив Металург: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 13:51 103 0
Металіст на виїзді розгромив Металург: результати матчів Першої ліги
#Агробізнес, #Вікторія, #Карпати, #Кремінь, #Лівий берег, #Металіст, #МФК Металург, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Поділля

Джерело - Чемпіон.

У межах 7 туру другого етапу Першої ліги з футболу відбувся один матч. Харківський Металіст здобув виїзну перемогу над МФК Металургом.

Чемпіонат України — Перша ліга
Другий етап, 7 тур, 3 травня

МФК Металург — Металіст 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Дігтяр, 0:2 - 51 Рязанцев, 0:3 - 90+2 Луців

Розклад матчів Першої ліги на 3 травня

Група "Чемпіонська":

  • 12:30 Вікторія — Карпати Львів
  • 13:00 Агробізнес — Лівий берег

Група "Вибування":

  • 13:30 Кремінь — Поділля

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.

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