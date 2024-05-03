Металіст на виїзді розгромив Металург: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 7 туру другого етапу Першої ліги з футболу відбувся один матч. Харківський Металіст здобув виїзну перемогу над МФК Металургом.

Чемпіонат України — Перша ліга

Другий етап, 7 тур, 3 травня

МФК Металург — Металіст 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Дігтяр, 0:2 - 51 Рязанцев, 0:3 - 90+2 Луців

Розклад матчів Першої ліги на 3 травня

Група "Чемпіонська":

12:30 Вікторія — Карпати Львів

13:00 Агробізнес — Лівий берег

Група "Вибування":

13:30 Кремінь — Поділля

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.