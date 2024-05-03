Металіст на виїзді розгромив Металург: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У межах 7 туру другого етапу Першої ліги з футболу відбувся один матч. Харківський Металіст здобув виїзну перемогу над МФК Металургом.
Чемпіонат України — Перша ліга
Другий етап, 7 тур, 3 травня
МФК Металург — Металіст 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 37 Дігтяр, 0:2 - 51 Рязанцев, 0:3 - 90+2 Луців
Розклад матчів Першої ліги на 3 травня
Група "Чемпіонська":
- 12:30 Вікторія — Карпати Львів
- 13:00 Агробізнес — Лівий берег
Група "Вибування":
- 13:30 Кремінь — Поділля
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.
Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.