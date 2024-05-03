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Канісарес: Вибір між Луніним та Куртуа — це те, чого прагне будь-який тренер

Сьогодні 12:53 81 0
Канісарес: Вибір між Луніним та Куртуа — це те, чого прагне будь-який тренер
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Баварія, #Валенсія, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Тібо Куртуа, #Сантьяго Канісарес

Джерело - Marca.

Легендарний іспанський воротар Сантьяго Канісарес вважає, що вибір між Андрієм Луніним та Тібо Курута — це приємна проблема для головного тренера Реала Карло Анчелотті.

Про це Канісарес розповів порталу Marca.

"В Анчелотті є приємна проблема з воротарями. Вибір між Луніним та Куртуа — це те, чого прагне будь-який тренер. Мало хто думав, що Андрій виявиться топворотарем, який може вийти і зіграти в матчі будь-якого рівня. Куртуа навряд чи зіграє у півфіналі з Баварією, але він може розраховувати на фінал, якщо команда туди вийде, звичайно.

У команді такого рівня тренеру завжди доводиться ухвалювати несправедливі рішення, бо надто багато класних гравців. Зараз у півфіналі найкращий вибір Анчелотті — це Лунін. А за місяць у фіналі, якщо Реал там опиниться, це може бути Куртуа, якщо Тібо встигне зіграти пару матчів і показати, що він знову — найкращий воротар світу", — сказав Канісарес.

Раніше повідомлялося, що Куртуа повернеться до гри в домашньому матчі 34 туру іспанської Ла Ліги проти Кадіса, а Лунін гратиме у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

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