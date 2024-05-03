Гасперіні — про нічию з Марселем: Для нас це хороший результат

Головне
Україна зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
Сьогодні 10:07 437
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 13:04 78308 7
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 09:33 215
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:02 2663
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи
Вчора 23:56 4165
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ
Вчора 23:28 7471
Дяченко пройшла у фінал ЧЄ у вправах на колоді
Вчора 22:14 328
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024
Вчора 21:34 7419
10 років тому відбувся останній матч Шахтаря на Донбас Арені: як це було
Вчора 18:55 862
Довбик та Лунін можуть потрапити до символічної збірної сезону Ла Ліги
Вчора 17:54 417
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:16 197
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 439
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 330
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 824
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 865

Гасперіні — про нічию з Марселем: Для нас це хороший результат

Сьогодні 12:15 91 0
Гасперіні — про нічию з Марселем: Для нас це хороший результат
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні, #Марсель

Джерело - УЄФА.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні вважає, що нічия з Марселем у першому матчі півфіналу Ліги Європи — хороший результат для його команди.

Про це він розповів після поєдинку з Олімпіком.

"Сьогодні нам довелося нелегко, але це хороший результат. Марсель програв тут лише один раз за рік і показав на цьому стадіоні все, що міг. У матчі-відповіді у нас буде перевага свого поля, але треба бути дуже обережними з контратаками Марселя. Потрібно буде показати якісну гру, особливо в атаці, однак у нас будуть наші вболівальники, і ми маємо зіграти краще", – сказав Гасперіні.

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 9 травня. В паралельному поєдинку Баєр на виїзді переміг Рому та продовжив свою безпрограшну серію (0:2).

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в ірландському Дубліні (стадіон "Авіва").

Коментарі ()
Популярне зараз
Гарсія вперше прокоментував звинувачення у вживанні допінгу Гарсія вперше прокоментував звинувачення у вживанні допінгу 8431
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ 7471
Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну 12001 5
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 7419
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 78308 7
НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх 9434 4
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21855 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51808
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324943
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100489
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38821
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24141