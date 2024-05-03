Гасперіні — про нічию з Марселем: Для нас це хороший результат

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні вважає, що нічия з Марселем у першому матчі півфіналу Ліги Європи — хороший результат для його команди.

Про це він розповів після поєдинку з Олімпіком.

"Сьогодні нам довелося нелегко, але це хороший результат. Марсель програв тут лише один раз за рік і показав на цьому стадіоні все, що міг. У матчі-відповіді у нас буде перевага свого поля, але треба бути дуже обережними з контратаками Марселя. Потрібно буде показати якісну гру, особливо в атаці, однак у нас будуть наші вболівальники, і ми маємо зіграти краще", – сказав Гасперіні.