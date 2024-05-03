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28.04.2024 07:21 863

Де Россі: Ми переконалися, наскільки Баєр сильний

Сьогодні 09:57 129 0
Де Россі: Ми переконалися, наскільки Баєр сильний
#Де Россі, #Рома, #Ліга Європи-2023/24, #Баєр Леверкузен

Джерело - uefa.com.

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі вказав причини поразки від Баєра (0:2) у першому півфіналі Ліги Європи.

Цитує наставника сайт УЄФА.

"Ми на власному прикладі переконалися наскільки вони сильні. У першому таймі ми грали в тому стилі, в якому і повинні — нам необхідно було "підчищати" їхні контратаки.

Іноді вирішальне значення мають дрібниці. Самим забити не вдалося, а коли вперед виходять вони, проти такої команди грати складно.

Усвідомлюємо, що у матчі-відповіді нам доведеться йти на подвиг — вийти й перемогти з рахунком 2:0 на стадіоні команди, яка ніколи не програвала. Нам доведеться більше йти в атаку, показуючи гру, схожу на ту, що була у нас у першому таймі. Можливо, вдасться зламати, і тоді все може змінитись. Обов'язково гратимемо до останньої хвилини", - сказав де Россі.

Матч-відповідь відбудуться за тиждень, 9 травня.

Зазначимо, що у паралельному поєдинку Марсель та Аталанта зіграли внічию.

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