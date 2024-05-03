Евертон Миколенка зустрінеться з Лутоном у 36 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Евертон на виїзді зіграє проти Лутона у межах стартового матчу 36 туру чемпіонату Англії.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 3 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Наразі "іриски" з 36 очками посідають 15 місце у турнірній таблиці чемпіонату. Лутон з 25 балами перебуває на 18-й позиції.

Раніше повідомлялося, що український захисник Евертона Віталій Миколенко через травму ноги пропустить залишок сезону Англійської Прем'єр-ліги. Віталій невдало приземлився на ногу наприкінці першого тайму з Ліверпулем — гомілкостоп зазнав неприродного вигину.