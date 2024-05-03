Головне
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи
Вчора 23:56 3251
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 09:33 80
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:02 1576
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ
Вчора 23:28 5917
Дяченко пройшла у фінал ЧЄ у вправах на колоді
Вчора 22:14 297
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024
Вчора 21:34 4960
10 років тому відбувся останній матч Шахтаря на Донбас Арені: як це було
Вчора 18:55 791
Довбик та Лунін можуть потрапити до символічної збірної сезону Ла Ліги
Вчора 17:54 380
NAVI здобули вольову перемогу над BIG та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19
Вчора 17:15 286
Максимов підтвердив можливу відставку з Дніпра-1
Вчора 14:58 5205 1
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:16 188
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 429
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 321
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 817
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 859

Евертон Миколенка зустрінеться з Лутоном у 36 турі АПЛ

Сьогодні 09:38 62 0
Евертон Миколенка зустрінеться з Лутоном у 36 турі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Лутон

Джерело - Чемпіон.

Евертон на виїзді зіграє проти Лутона  у межах стартового матчу 36 туру чемпіонату Англії.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 3 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Наразі "іриски" з 36 очками посідають 15 місце у турнірній таблиці чемпіонату. Лутон з 25 балами перебуває на 18-й позиції.

Раніше повідомлялося, що український захисник Евертона Віталій Миколенко через травму ноги пропустить залишок сезону Англійської Прем'єр-ліги. Віталій невдало приземлився на ногу наприкінці першого тайму з Ліверпулем — гомілкостоп зазнав неприродного вигину

Коментарі ()
Популярне зараз
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ 5917
Гарсія вперше прокоментував звинувачення у вживанні допінгу Гарсія вперше прокоментував звинувачення у вживанні допінгу 8309
НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх 9234 4
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 5545
Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну 11557 4
Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків 13413
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82729
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24136
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37156
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7188 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 341204 9
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11256 2