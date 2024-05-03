Агробізнес прийме Лівий берег, Вікторія зустрінеться з Карпатами: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 03 травня, відбудуться чотири матчі другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Зокрема, Вікторія зіграє з Карпатами, а Агробізнес прийме Лівий берег у "Чемпіонській" групі, а у групі "Вибування" МФК Металург зустрінеться з Металістом, а Кремінь з Поділлям.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Чемпіонська":

12:30 Вікторія — Карпати Львів

13:00 Агробізнес — Лівий берег

Група "Вибування":

12:00 МФК Металург — Металіст

13:30 Кремінь — Поділля

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.