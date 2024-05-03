Агробізнес прийме Лівий берег, Вікторія зустрінеться з Карпатами: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 03 травня, відбудуться чотири матчі другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.
Зокрема, Вікторія зіграє з Карпатами, а Агробізнес прийме Лівий берег у "Чемпіонській" групі, а у групі "Вибування" МФК Металург зустрінеться з Металістом, а Кремінь з Поділлям.
Розклад матчів Першої ліги
Група "Чемпіонська":
- 12:30 Вікторія — Карпати Львів
- 13:00 Агробізнес — Лівий берег
Група "Вибування":
- 12:00 МФК Металург — Металіст
- 13:30 Кремінь — Поділля
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.
Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.