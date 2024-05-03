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Агробізнес прийме Лівий берег, Вікторія зустрінеться з Карпатами: розклад матчів Першої ліги

Сьогодні 08:05 59 0
Агробізнес прийме Лівий берег, Вікторія зустрінеться з Карпатами: розклад матчів Першої ліги
#Агробізнес, #Вікторія, #Карпати, #Кремінь, #Лівий берег, #Металіст, #МФК Металург, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Поділля

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 03 травня, відбудуться чотири матчі другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Зокрема, Вікторія зіграє з Карпатами, а Агробізнес прийме Лівий берег у "Чемпіонській" групі, а у групі "Вибування" МФК Металург зустрінеться з Металістом, а Кремінь з Поділлям.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Чемпіонська":

  • 12:30 Вікторія — Карпати Львів
  • 13:00 Агробізнес — Лівий берег

Група "Вибування":

  • 12:00 МФК Металург — Металіст
  • 13:30 Кремінь — Поділля

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.

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