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28.04.2024 07:21 840

Ньюкасл бажає підсилитися воротарем збірної Грузії

Сьогодні 22:50 47 0
Ньюкасл бажає підсилитися воротарем збірної Грузії
#Валенсія, #Ньюкасл, #Георгі Мамардашвілі

Джерело - Relevo.

Англійський Ньюкасл хоче підписати воротаря іспанської Валенсії Георгі Мамардашвілі.

Про це повідомляє Relevo.

23-річний грузинський воротар уже деякий час перебуває на радарі низки клубом, проте поки що ніхто ще не робив перший крок.

Мамардашвілі може замінити Яна Облака в Атлетіко або Майка Меньяна в Мілані.

Сам Мамардашвілі не раз говорив, що щасливий в Іспанії, проте готовий перейти в англійський клуб за хороші гроші.

Представники Ньюкасла вже п'ять разів їздили до Валенсії, щоб обговорити потенційний трансфер. Іспанський клуб хоче отримати за воротаря не менше 30 млн євро.

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі АПЛ Ньюкасл розгромив Шеффілд Юнайтед (5:1).

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