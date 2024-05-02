Джерело - Relevo.
Англійський Ньюкасл хоче підписати воротаря іспанської Валенсії Георгі Мамардашвілі.
Про це повідомляє Relevo.
23-річний грузинський воротар уже деякий час перебуває на радарі низки клубом, проте поки що ніхто ще не робив перший крок.
Мамардашвілі може замінити Яна Облака в Атлетіко або Майка Меньяна в Мілані.
Сам Мамардашвілі не раз говорив, що щасливий в Іспанії, проте готовий перейти в англійський клуб за хороші гроші.
Представники Ньюкасла вже п'ять разів їздили до Валенсії, щоб обговорити потенційний трансфер. Іспанський клуб хоче отримати за воротаря не менше 30 млн євро.
Нагадаємо, що в останньому своєму матчі АПЛ Ньюкасл розгромив Шеффілд Юнайтед (5:1).