Мілан хоче придбати голкіпера збірної Грузії

Джерело - Чемпіон.

Італійський Мілан хоче підписати воротаря Валенсії та збірної Грузії Гіоргія Мамардашвілі.

Про це інформує видання Tuttosport.

За даними італійського джерела, "россонері" можуть продати Майка Меньяна, якщо не домовляться з ним про продовження контракту. Воротар хоче отримувати 8 млн євро на рік, клуб не хоче платити йому більше, ніж Рафаелу Леау (7 млн), щоб не провокувати хвилю підвищень зарплат іншим футболістам.

Меньян оцінюється в 70-80 млн євро. Якщо його буде продано, Мілан може спробувати придбати Мамардашвілі, який виступає за Валенсію. Він обійдеться в 40-50 млн євро.

Також міланський клуб цікавиться Мікеле Ді Грегоріо ("Монца") і Бенто Крепскі ("Атлетіко Паранаенсе").

Нагадаємо, що Мамардашвілі разом зі збірною Грузії перемогли Грецію у фіналі плей-оф квалфікації та вперше у своїй історії вийшла на Євро.