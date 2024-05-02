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Пікфорд може перебратися до Челсі

Сьогодні 22:30 117 0
Пікфорд може перебратися до Челсі
#Евертон, #Челсі, #Джордан Пікфорд

Джерело - Football London.

Челсі розглядає можливість трансферу воротаря Евертона Джордана Пікфорда наступного літа.

Про це повідомляє Football London. 

Наразі в команді не впевнені у Роберті Санчесі та інших воротарях і може запросити Джордана. 

Через правила фінансового фейр-плею Евертон може бути змушений продати декількох гравців. Завдяки перемозі над Брентфордом (1:0) підопічні Шона Дайча гарантували собі збереження прописки в АПЛ. 

Цього сезону 30-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах. 

Раніше повідомлялося, що український воротар Реала Андрій Лунін зацікавив наставника Челсі Маурісіо Почеттіно.

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