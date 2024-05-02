Джерело - Football London.

Челсі розглядає можливість трансферу воротаря Евертона Джордана Пікфорда наступного літа.

Про це повідомляє Football London.

Наразі в команді не впевнені у Роберті Санчесі та інших воротарях і може запросити Джордана.

Через правила фінансового фейр-плею Евертон може бути змушений продати декількох гравців. Завдяки перемозі над Брентфордом (1:0) підопічні Шона Дайча гарантували собі збереження прописки в АПЛ.

Цього сезону 30-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах.

Раніше повідомлялося, що український воротар Реала Андрій Лунін зацікавив наставника Челсі Маурісіо Почеттіно.