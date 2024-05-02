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28.04.2024 07:21 840

Яремчук готовий зіграти в найближчому матчі Валенсії

Сьогодні 20:54 124 0
Яремчук готовий зіграти в найближчому матчі Валенсії
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - Superdeporte.

Український нападник Валенсії Роман Яремчук повністю відновився після травми та повноцінно працює в загальній групі іспанської команди.

Про це повідомляє Superdeporte.

Футболіст готовий зіграти в матчі 34-го туру Ла Ліги проти Алавеса, який відбудеться в неділю, 5 травня.

Зазначимо, що цього сезону Роман провів 25 матчів у складі Валенсії, в яких забив 4 голи.

Раніше ми повідомляли, що Яремчук провів перше тренування після травми, яку отримав у матчі 30 туру проти Мальорки.

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