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07.04.2024 07:40 945

Гравець збірної України покине клуб Ла Ліги

Сьогодні 08:43 144 0
Гравець збірної України покине клуб Ла Ліги
Фото - Андрій Ющак (УАФ)
#Брюгге, #Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - Voetbalnieuws.

Нападник збірної України Роман Яремчук, який на правах оренди виступає за Валенсію влітку повернеться в Брюгге.

Про це повідомляє Voetbalnieuws.

Зазначається, що іспанський клуб не буде викуповувати футболіста. Бельгійцям українець також не потрібен. Керівництво команди чекатиме на пропозиції з Європи і сподівається, що Роман проявить себе на чемпіонаті Європи-2024.

У поточному сезоні форвард зіграв 21 матч в Ла Лізі і відзначився трьома результативними ударами.

Нагадаємо, у межах 30 туру іспанського чемпіонату Яремчук вийшов у стартовому складі на гру проти Мальорки, але отримав травму і був замінений на початку гри. Повідомлялося, що футболіст зможе відновитися через 2-3 тижні.

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