Джерело - Чемпіон.
У грі 36 туру чемпіонату Англії з футболу Евертон Віталія Миколенка на виїзді зіграє з Лутоном.
Зустріч відбудеться в п’ятницю, 3 травня. Початок — о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.
Раніше повідомлялося, що український захисник Евертона Віталій Миколенко через травму ноги пропустить залишок сезону Англійської Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, Миколенко невдало приземлився на ногу наприкінці першого тайму з Ліверпулем – гомілкостоп зазнав неприродного вигину.