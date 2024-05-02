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28.04.2024 07:21 833

Лутон — Евертон: де дивитися матч АПЛ

Зустріч відбудеться в п’ятницю, 3 травня
Сьогодні 19:51 88 0
Лутон — Евертон: де дивитися матч АПЛ
#Евертон, #Лутон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

У грі 36 туру чемпіонату Англії з футболу Евертон Віталія Миколенка на виїзді зіграє з Лутоном.

Зустріч відбудеться в п’ятницю, 3 травня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Раніше повідомлялося, що український захисник Евертона Віталій Миколенко через травму ноги пропустить залишок сезону Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Миколенко невдало приземлився на ногу наприкінці першого тайму з Ліверпулем – гомілкостоп зазнав неприродного вигину

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