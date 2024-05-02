Зустріч відбудеться в п’ятницю, 3 травня

Джерело - Чемпіон.

У грі 36 туру чемпіонату Англії з футболу Евертон Віталія Миколенка на виїзді зіграє з Лутоном.

Зустріч відбудеться в п’ятницю, 3 травня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Раніше повідомлялося, що український захисник Евертона Віталій Миколенко через травму ноги пропустить залишок сезону Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Миколенко невдало приземлився на ногу наприкінці першого тайму з Ліверпулем – гомілкостоп зазнав неприродного вигину.