ПСЖ підтвердив серйозне пошкодження Ернандеса

Джерело - The Athletic.
Захисник ПСЖ Лукас Ернандес отримав травму лівого коліна та вимушений пропустити Євро-2024.
Про це повідомляє The Athletic.
28-річний гравець зазнав пошкодження в першому таймі матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд (1:0), його замінив Лукас Бералдо.
У француза підтвердився розрив хрестоподібних зв'язок після проходження МРТ. Очікується, що операція буде проведе найближчими днями. Ернандес пропустить решту сезону та чемпіонат Європи-2024 у Німеччині.
Lucas, you'll come back even stronger. We're all with you. ❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 2, 2024
👊 @LucasHernandez pic.twitter.com/hpzfA6hLQa
Матчі континентальної першості, яка триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт. Збірна Франції потрапила до групи D, де зіграє з Польщею, Нідерландами та Австрією.