ПСЖ підтвердив серйозне пошкодження Ернандеса

Джерело - The Athletic.

Захисник ПСЖ Лукас Ернандес отримав травму лівого коліна та вимушений пропустити Євро-2024.

Про це повідомляє The Athletic.

28-річний гравець зазнав пошкодження в першому таймі матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд (1:0), його замінив Лукас Бералдо.

У француза підтвердився розрив хрестоподібних зв'язок після проходження МРТ. Очікується, що операція буде проведе найближчими днями. Ернандес пропустить решту сезону та чемпіонат Європи-2024 у Німеччині.

Матчі континентальної першості, яка триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт. Збірна Франції потрапила до групи D, де зіграє з Польщею, Нідерландами та Австрією.