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28.04.2024 07:21 833

ПСЖ підтвердив серйозне пошкодження Ернандеса

Сьогодні 18:50 196 0
ПСЖ підтвердив серйозне пошкодження Ернандеса
#Боруссія Дортмунд, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Збірна Франції з футболу, #Євро-2024 з футболу, #Лукас Ернандес

Джерело - The Athletic.

Захисник ПСЖ Лукас Ернандес отримав травму лівого коліна та вимушений пропустити Євро-2024.

Про це повідомляє The Athletic.

28-річний гравець зазнав пошкодження в першому таймі матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд (1:0), його замінив Лукас Бералдо.

У француза підтвердився розрив хрестоподібних зв'язок після проходження МРТ. Очікується, що операція буде проведе найближчими днями. Ернандес пропустить решту сезону та чемпіонат Європи-2024 у Німеччині.

Матчі континентальної першості, яка триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт. Збірна Франції потрапила до групи D, де зіграє з Польщею, Нідерландами та Австрією.

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