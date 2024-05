ПСЖ підтвердив серйозне пошкодження Ернандеса

Захисник ПСЖ Лукас Ернандес отримав травму лівого коліна та вимушений пропустити Євро-2024.

Про це повідомляє The Athletic.

28-річний гравець зазнав пошкодження в першому таймі матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд (1:0), його замінив Лукас Бералдо.

У француза підтвердився розрив хрестоподібних зв'язок після проходження МРТ. Очікується, що операція буде проведе найближчими днями. Ернандес пропустить решту сезону та чемпіонат Європи-2024 у Німеччині.

Lucas, you'll come back even stronger. We're all with you. ❤️💙



👊 @LucasHernandez pic.twitter.com/hpzfA6hLQa