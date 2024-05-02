Віцепрезидент УАФ підтвердив домовленість з Adidas про екіпірування збірної України

Головне
Лідери збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ
Сьогодні 09:00 17381 3
Максимов підтвердив можливу відставку з Дніпра-1
Сьогодні 14:58 1296 1
Стало відоме місце проведення Всесвітніх ігор-2029
Сьогодні 14:53 127
НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх
Сьогодні 13:44 3687 1
Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків
Сьогодні 13:05 12989
Рапірист Погребняк єдиний з українців вийшов до 1/32 фіналу етапу КС у Гонконзі
Сьогодні 11:28 172
Бостон із рекордним часом Михайлюка вийшов до другого раунду, Даллас Дончича переміг Кліпперс: результати плей-оф НБА
Сьогодні 07:39 4009
Рома зустрінеться з Баєром, Марсель прийме Аталанту: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:21 353
Астон Вілла прийме Олімпіакос, Фіорентина зіграє з Брюгге: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 07:00 336
Німеччина гарантувала собі п'ять команд у Лізі чемпіонів наступного сезону
Сьогодні 00:55 10916
Прямі трансляції
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 362
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 280
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 782
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 814
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
27.04.2024 08:01 1011
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:57 1011
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:48 864
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 711
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 872
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1077
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 415
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1527 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 1091
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 1056
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1396

Віцепрезидент УАФ підтвердив домовленість з Adidas про екіпірування збірної України

Сьогодні 15:31 78 0
Віцепрезидент УАФ підтвердив домовленість з Adidas про екіпірування збірної України
#Adidas, #Збірна України з футболу, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Олександр Шевченко

Джерело - Український футбол.

Віцепрезидент Української асоціації футболу Олександр Шевченко заявив, що в УАФ є домовленість з німецьким виробником спортивних товарів Adidas про екіпірування збірної України.

Про це Шевченко розповів порталу Український футбол.

"Попереду ще багато невидимої роботи, яка дасть, сподіваюсь, позитивний результат. Ми почали співпрацювати з новими партнерами. Так, вже є домовленість з Adidas про екіпірування. Також з'явиться автомобільний партнер. Багато інвесторів не хотіли працювати зі старою командою, тому що за ними тягнувся негативний шлейф.

Вже нині запроваджено в УАФ багато змін в системі закупівель матеріально-технічних цінностей та послуг. Започатковано прозорі тендерні процедури в цих питаннях. І це вже починає позитивно позначатись на фінансовому стані організації. УАФ відкрита до діалогу і готова вислухати і критику, і пропозиції", — розповів функціонер.

Раніше коментатор Віктор Вацко показав фото нової форми збірної України від adidas, яка може з'явитися вже восени цього року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів 8487
Лідери збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ Лідери збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ 17381 3
Німеччина гарантувала собі п'ять команд у Лізі чемпіонів наступного сезону Німеччина гарантувала собі п'ять команд у Лізі чемпіонів наступного сезону 10916
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 34078
Динамо розгромило Верес та продовжило гонитву за Шахтарем Динамо розгромило Верес та продовжило гонитву за Шахтарем 5783 1
Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків 12989
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363331 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16925 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51754
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46857
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65638 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35932 2