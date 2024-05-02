Віцепрезидент УАФ підтвердив домовленість з Adidas про екіпірування збірної України

Джерело - Український футбол.

Віцепрезидент Української асоціації футболу Олександр Шевченко заявив, що в УАФ є домовленість з німецьким виробником спортивних товарів Adidas про екіпірування збірної України.

Про це Шевченко розповів порталу Український футбол.

"Попереду ще багато невидимої роботи, яка дасть, сподіваюсь, позитивний результат. Ми почали співпрацювати з новими партнерами. Так, вже є домовленість з Adidas про екіпірування. Також з'явиться автомобільний партнер. Багато інвесторів не хотіли працювати зі старою командою, тому що за ними тягнувся негативний шлейф.

Вже нині запроваджено в УАФ багато змін в системі закупівель матеріально-технічних цінностей та послуг. Започатковано прозорі тендерні процедури в цих питаннях. І це вже починає позитивно позначатись на фінансовому стані організації. УАФ відкрита до діалогу і готова вислухати і критику, і пропозиції", — розповів функціонер.

Раніше коментатор Віктор Вацко показав фото нової форми збірної України від adidas, яка може з'явитися вже восени цього року.