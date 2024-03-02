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Збірна України виступатиме у новій формі: Шевченко розкрив деталі

УАФ веде перемовини з Adidas щодо співпраці
Сьогодні 12:36 123 0
Збірна України виступатиме у новій формі: Шевченко розкрив деталі
Фото: УАФ
#Adidas, #Joma, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко, #Жіноча збірна України з футболу

Джерело - Tribuna.

Контракт з технічним спонсором збірної Joma закінчується, тож УАФ вирішила зустрітися з потенційними кандидатами щодо майбутньої співпраці.

Про це президент УАФ Андрій Шевченко розповів у інтервю виданню Tribuna.

Так, за його словами, Українська асоціація футболу наразі веде перемовини з брендом Adidas щодо можливої співпраці.

"У нас закінчується контракт з Joma, і ми маємо повне право зустрітися з потенційними партнерами. Adidas – класна компанія, вона колись з нами співпрацювала. І я відкрито говорю, що так, у нас є діалог з ними стосовно можливої співпраці. Ми опрацьовуємо варіанти та повинні обрати найкращий для нас", – наголосив Шевченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро.

Шевченко: З першого дня повномасштабного вторгнення мій вибір - робити все можливе для підтримки України

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