Контракт з технічним спонсором збірної Joma закінчується, тож УАФ вирішила зустрітися з потенційними кандидатами щодо майбутньої співпраці.

Про це президент УАФ Андрій Шевченко розповів у інтерв’ю виданню Tribuna.

Так, за його словами, Українська асоціація футболу наразі веде перемовини з брендом Adidas щодо можливої співпраці.

"У нас закінчується контракт з Joma, і ми маємо повне право зустрітися з потенційними партнерами. Adidas – класна компанія, вона колись з нами співпрацювала. І я відкрито говорю, що так, у нас є діалог з ними стосовно можливої співпраці. Ми опрацьовуємо варіанти та повинні обрати найкращий для нас", – наголосив Шевченко.