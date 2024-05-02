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20.04.2024 19:04 1396

Григорчук пояснив, чому погодився зіграти обидва матчі з Шахтарем у Києві

Сьогодні 15:24 103 0
Григорчук пояснив, чому погодився зіграти обидва матчі з Шахтарем у Києві
#Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Роман Григорчук, #Шахтар Донецьк

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук погодився провести обидва матчі з Шахтарем на стадіоні "Лівий берег" у Києві з логістичних причин. 

Про це наставник одеситів розповів на пресконференції після розгромної поразки від "гірників" з рахунком 1:4. 

"Раніше до Львова було більш-менш зручно діставатися, і ми мали змогу приїхати за день, зараз змінили час рейсу, він прибуває о 6:00. Просто перебивається ніч, і відчули, що нам було якось складно через це в кубковому матчі, тому не хотілося цього повторювати.

Запропонований варіант з перенесенням матчів нам дуже підходить, адже до Києва по нормальній дорозі доїхали за чотири з половиною години. Жодних проблем, у такій ситуації це для нас нормально.

Напевно, якби на трибунах було багато вболівальників, то ми так би не вчинили, але зараз уболівальників небагато, тому вирішили зберегти трішки сил, адже кожна наступна гра для Чорноморця є найважливішою", — сказав Григорчук. 

Напередодні Чорноморець та Шахтар провели перенесений матч 12 туру чемпіонату України. Вже в неділю, 5 травня, команди знову зустрінуться в межах 27 туру УПЛ. За попередньою домовленістю, місце проведення обох ігор — столичний стадіон "Лівий берег". 

Шахтар продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ, а Чорноморець, через затяжну серію без перемог, вже впав на 10 сходинку. Якщо в завершальних турах команда Романа Григорчука не вибереться з кризи, то за підсумками сезону ризикує потрапити в зону перехідних матчів. 

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