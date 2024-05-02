Григорчук пояснив, чому погодився зіграти обидва матчі з Шахтарем у Києві

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук погодився провести обидва матчі з Шахтарем на стадіоні "Лівий берег" у Києві з логістичних причин.

Про це наставник одеситів розповів на пресконференції після розгромної поразки від "гірників" з рахунком 1:4.

"Раніше до Львова було більш-менш зручно діставатися, і ми мали змогу приїхати за день, зараз змінили час рейсу, він прибуває о 6:00. Просто перебивається ніч, і відчули, що нам було якось складно через це в кубковому матчі, тому не хотілося цього повторювати.

Запропонований варіант з перенесенням матчів нам дуже підходить, адже до Києва по нормальній дорозі доїхали за чотири з половиною години. Жодних проблем, у такій ситуації це для нас нормально.

Напевно, якби на трибунах було багато вболівальників, то ми так би не вчинили, але зараз уболівальників небагато, тому вирішили зберегти трішки сил, адже кожна наступна гра для Чорноморця є найважливішою", — сказав Григорчук.