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Провідний гравець ПСЖ може пропустити Євро-2024

Сьогодні 15:10 113 0
Провідний гравець ПСЖ може пропустити Євро-2024
#Боруссія Дортмунд, #ПСЖ, #Збірна Франції з футболу, #Євро-2024 з футболу, #Лукас Ернандес

Джерело - Le Parisien.

Захисник ПСЖ Лукас Ернандес може не зіграти на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

Про це повідомляє Le Parisien.

28-річний гравець зазнав травми коліна в першому таймі матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд (1:0), його замінив Лукас Бералдо.

У француза підозрюють розрив хрестоподібних зв'язок, МРТ проведуть в четвер, 2 травня. Якщо діагноз підтвердиться, то Ернандес пропустить решту сезону та Євро-2024.

Матчі континентальної першості, яка триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт. Збірна Франції потрапила до групи D, де зіграє з Польщею, Нідерландами та Австрією.

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