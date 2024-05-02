Барселона може підписати зіркового півзахисника катарського клубу

Джерело - Mundo Deportivo.
Барселоні запропонували підписати італійського півзахисника Аль-Арабі Марко Верратті.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Керівництво "блаугранас" зацікавлене в підписанні Верратті через його досвід і стабільність протягом останніх років. Зазначається, що 31-річний гравець може піти на значне зниження зарплати, у разі переходу в каталонський клуб.
Нагадаємо, що Верратті покинув ПСЖ у вересні 2023 року та підписав 3-річний контракт з Аль-Арабі. Марко отримує в катарському клубі близько 30 млн євро на рік.
Раніше повідомлялося, що переговори Барселони з 21-річним лідером команди Педрі щодо нового контракту затримуються через фінансові проблеми каталонського клубу.