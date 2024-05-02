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У Барселони з'явилися складнощі в перемовинах з Педрі через фінансові проблеми

Сьогодні 08:19 121 0
У Барселони з'явилися складнощі в перемовинах з Педрі через фінансові проблеми
#Барселона, #Педрі

Джерело - Marca.

Перемовини Барселони з 21-річним лідером команди Педрі щодо нового контракту затримуються через фінансові проблеми каталонського клубу.

Про це повідомляє Мarca.

Зазначається, що керівництво іспанського гранду високо оцінює роль футболіста в команді, тому розпочало перемовини ще кілька місяців тому. Проте наразі суттєвого прогресу немає. Тим не менш, що клуб, що сам гравець, хотіли б пролонгувати співпрацю.

Чинний контракт півзахисника з Барселоною розрахований до червня 2026 року. У поточному сезоні він відіграв 29 матчів за свій клуб, забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, у 33 турі Ла Ліги Барселона вдома переграла Валенсію. Наразі команда посідає 2 сходинку в турнірній таблиці та випереджає третю Жирону на 2 бали.

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