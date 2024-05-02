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Рангнік — про відмову очолити Баварію: Я всім серцем залишаюся тренером збірної Австрії

Сьогодні 13:16 161 0
Рангнік — про відмову очолити Баварію: Я всім серцем залишаюся тренером збірної Австрії
#Баварія, #Ральф Рангнік, #Збірна Австрії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік відмовився від пропозиції Баварії через бажання сконцентруватися на Євро-2024.

Слова наставника передає журналіст Бен Джейкобс.

"Я всім серцем залишаюся тренером збірної Австрії. Я хотів би підкреслити, що це не відмова від Баварії, а скоріше рішення для моєї команди та наших спільних цілей. Ми повністю сконцентровані на Євро", — підсумував Рангнік.

Раніше повідомлялося, що 65-річному тренеру запропонували контракт до 2027 року, однак він відповів відмовою.

Останнім клубом, що очолював Рангнік, був Манчестер Юнайтед, який він прийняв у листопаді 2021 року та покинув у кінці сезону. Зазначимо, що у 2021-му Ральф працював у московському Локомотиві керівником клубу зі спорту та розвитку.

Напередодні Баварія зіграла внічию в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Нагадаємо, що матчі чемпіонату Європи-2024, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт. Збірна Австрії потрапила до групи D, де зіграє з Польщею, Нідерландами та Францією.

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