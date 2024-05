Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік відмовився від пропозиції Баварії через бажання сконцентруватися на Євро-2024.

Слова наставника передає журналіст Бен Джейкобс.

🗣️ Ralf Ragnick has turned down the chance to manage Bayern. “I'm the Austrian team coach with all my heart... I would like to emphasise this is not a rejection of Bayern, but rather a decision for my team and our common goals. Our full concentration is on the Euros.” pic.twitter.com/5kyFpFgU01