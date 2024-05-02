Буяльський: Ще зарано готуватися до Шахтаря

Джерело - Профутбол Digital.

Лідер київського Динамо Віталій Буяльський вважає, що ще зарано готуватися до матчу 28 туру Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря.

Про це він розповів в ефірі ютуб-каналу "Профутбол Digital".

"Ще зарано готуватися до Шахтаря. У нас ще матч із Колосом, ми рухаємося від гри — до гри. На дивлячись на суперника, ми повинні в кожному матчі брати 3 очки", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у перенесеному матчі 5 туру УПЛ столичний клуб розгромно переміг рівненський Верес. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, що дозволило йому вийти на 4 місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію.

Наразі кияни посідають 2 сходинку в турнірній таблиці та відстають від Шахтаря на 4 бали.