У Ман Сіті шкодують, що не продовжили контракт із Гюндоганом — джерело

Джерело - Mundo Deportivo.

Керівництво англійського Манчестер Сіті шкодує, що не підписало новий контракт з німецьким півзахисником Ілкаєм Гюндоганом.

Про це інформує іспанське видання Mundo Deportivo.

Головному тренеру "містян" Жузепу Гвардіолі не вистачає впливу та якості гри німецького півзахисника. Англійський клуб шкодує, що не наполіг на продовженні контракту з футболістом.

Жузеп не хотів відпускати його, але Сіті сприйняв відхід гравця спокійно. Німець був одним із лідерів клубу, незамінним як у роздягальні, так і на полі, асистував і забивав у вирішальні моменти.

Колишній тренер Барси та Баварії – шанувальник стилю гри Гюндогана. Фактично німець був першим трансфером після приходу Гвардіоли до англійського клубу. Ні Матео Ковачіч, ні Матеуш Нунеш не змогли компенсувати відсутність Ілкая.

Манчестер Сіті виборює чемпіонство АПЛ, у минулому турі він переміг Ноттінгем.

33-річний Гюндоган зараз виступає за каталонську Барселону. Цього сезону має 12 результативних дій (5 голів + 7 передач) в 32 іграх Ла Ліги.

Нагадаємо, Барселона, попри помилку українця Андрія Луніна на старті, зазнала поразки в Ель Класико.