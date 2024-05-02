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Гравець Вереса — про поразку від Динамо: В нас були непогані моменти, але підвела реалізація

Сьогодні 11:23 107 0
Гравець Вереса — про поразку від Динамо: В нас були непогані моменти, але підвела реалізація
Фото: ФК Верес
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - ФК Верес.

Футболіст Вереса Олександр Мельник вважає, що у рівненської команди були непогані моменти в перенесеному матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги проти Динамо, проте їх підвела реалізація.

Слова гравця передає пресслужба клубу.

"Важко щось аналізувати після такої непростої гри. Команда програла. Ми намагалися сьогодні будувати гру більше від захисту, вибігати в контратаки. В першому таймі це вдавалося непогано, а в другому трішки, напевно, підсіли, втомились.

Суперник змушував нас багато грати без м’яча. Особливо, у другому таймі. Іноді, вже контролюючи м’яч, ми занадто поспішали і втрачали його. Загалом, ми готувалися саме до такої гри, що потрібно буде терпіти і чекати шансу, щоб вибігти у швидку атаку.

На мою думку, у нас були два-три непогані моменти, але підвела реалізація", — сказав футболіст.

Зазначимо, що для Мельника це був дебютний поєдинок у складі Вереса.

Нагадаємо, матч завершився розгромною перемогою столичного клубу. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, що дозволило йому вийти на 4 місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію.

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