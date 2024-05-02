Гравець Вереса — про поразку від Динамо: В нас були непогані моменти, але підвела реалізація

Футболіст Вереса Олександр Мельник вважає, що у рівненської команди були непогані моменти в перенесеному матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги проти Динамо, проте їх підвела реалізація.

Слова гравця передає пресслужба клубу.

"Важко щось аналізувати після такої непростої гри. Команда програла. Ми намагалися сьогодні будувати гру більше від захисту, вибігати в контратаки. В першому таймі це вдавалося непогано, а в другому трішки, напевно, підсіли, втомились.

Суперник змушував нас багато грати без м’яча. Особливо, у другому таймі. Іноді, вже контролюючи м’яч, ми занадто поспішали і втрачали його. Загалом, ми готувалися саме до такої гри, що потрібно буде терпіти і чекати шансу, щоб вибігти у швидку атаку.

На мою думку, у нас були два-три непогані моменти, але підвела реалізація", — сказав футболіст.