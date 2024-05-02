Алонсо — про півфінал ЛЄ проти Роми: Це наш другий шанс

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо вважає, що його команда отримала шанс поквитатися з Ромою у півфіналі Ліги Європи.

Його слова передає пресслужба німецького клубу.

"З часу торішніх матчів проти Роми змінилося багато чого, як у нас, так і у них. В обох командах грають нові люди. Стилі гри також зазнали деяких змін. Їхній стиль змінився зі зміною головного тренера.

У нас є бажання і голод грати у фіналі. Це наш другий шанс. Це другий шанс для нас після минулого року, хоч ми і розуміємо, що це буде важко. Цього сезону Рома досить часто демонструвала свою якість у Лізі Європи. Крім того, на їхньому стадіоні панує дивовижна атмосфера", — сказав наставник.