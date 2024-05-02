Бензема пройде медичне обстеження в Реалі

Джерело - AS.

Нападник саудівського Аль-Іттіхад Карім Бензема пройде медичне обстеження в мадридському Реалі.

Про це повідомляє AS.

Зазначається, що клуб домовився з медичним персоналом "вершкових", щоб обстежити француза на наявність травми.

Контракт форварда з Аль-Іттіхад розрахований до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні він відіграв 29 матчів за свою команду, забив 13 м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний тренер королівського клубу Карло Анчелотті хоче повернути Бензему в Реал.