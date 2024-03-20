Бензема хоче зіграти на Олімпіаді в Парижі

Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема хоче зіграти за збірну Франції на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про це повідомив футболіст у коментарі L'Équipe.

"Олімпіада? Чому б і ні, звичайно, це може бути чудово!" - сказав Бензема.

Останній матч форвард за національну команду зіграв 13 червня 2022 року в Лізі націй проти Хорватії (0:1). Карім завершив кар'єру в збірній Франції після ЧС-2022 у Катарі - на його рахунку 78 матчів, у яких він забив 30 голів та віддав 4 результативних передач.

Футбольний турнір на ОІ-2024 відбудеться з 24 липня до 9 серпня. Чоловічі команди на цьому змаганні можуть представляти гравці віком до 23 років, а також до заявки можуть бути долучені три виконавці, які не відповідають цьому критерію.

Нагадаємо, збірна України з футболу зіграє на Олімпіаді вперше в історії.