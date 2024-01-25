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Анчелотті просить керівництво Реала повернути Бензема

Головний тренер Реала хоче повернути колишнього гравця
Вчора 23:56 319 0
Анчелотті просить керівництво Реала повернути Бензема
#Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - UA-футбол.

Арсенал, Манчестер Юнайтед та Ліон вже говорили з агентом нападника Бензема про можливий трансфер.

Про це повідомляє football-espana.

Але тепер до цього списку приєднався мадридський Реал.

Тренер іспанського клубу Карло Анчелотті звернувся до керівництва з проханням повернути Бензема до Реала. Йому відповіли, що наразі це неможливо, але це може статися, якщо Карім перший зробить крок назустріч колишній команді.

Бензема приєднався до Реала у 2009 році з Ліона, а влітку 2023 року покинув іспанський клуб, приєднавшись до Аль-Іттіхад.

Нагадаємо, що нещодавно Бензема запізнився на тренувальний збір свого клубу на 17 днів, після чого його усунули від командних занять. Після того повідомлялося про бажання француза залишити Аль-Іттіхад, але незабаром сам гравець ці заяви відкинув.

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