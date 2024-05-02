Екстренер Челсі хоче знову очолити лондонський клуб

Колишній головний тренер Челсі Антоніо Конте хоче знову очолити лондонський клуб.

Про це повідомляє CalcioMercato.it.

Зазначається, що італійський спеціаліст вже запропонував свою кандидатуру керівництву команди. Його останнім місцем роботи був Тоттенгем, який наставник покинув у березні 2023 року.

Конте вже очолював Челсі з 2016 до 2018 року. За його керівництва команда виграла Англійську Прем'єр-лігу та Кубок Англії.

Нагадаємо, у 35 турі АПЛ підопічні Маурісіо Почеттіно з українцем Михайлом Мудриком у складі зіграли внічию з Астон Віллою. Наразі команда посідає 9 сходинку в турнірній таблиці та відстає від 7-го Ньюкасла на 5 балів. Проте в Челсі ще є гра в запасі.