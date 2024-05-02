Авагімян: Не знаю, чи виграв би Шахтар, якби не наші помилки

Футболіст Чорноморця Артур Авагімян вважає, що команда поступилася Шахтарю в перенесеному матчі 12 туру Української Прем’єр-ліги через власні помилки.

Його слова передає Sport Arena.

"Ми добре підготувалися до цієї зустрічі, зробили певні зміни у складі. Однак матч ледь розпочався, а ми вже програвали. Невдовзі ми зрівняли рахунок, але тут же пропустили знову у свої ворота. А з донеччанами важко грати, коли ти пропускаєш необов'язкові м'ячі.

Третій м'яч Марлон забив під завісу першого тайму — знову наша помилка. Я не скажу, що перший тайм був рівним, адже перевагу Шахтаря було видно, але якихось гольових моментів особливо я не бачив, що створив наш суперник.

Важко відразу все проаналізувати, але голи ми пропускали такі... Самі собі ми привозимо голи на рівному місці. Не знаю, чи виграв би Шахтар у цьому матчі, якби не наші помилки. Забиті м'ячі "гірників" говорять про їхній високий клас", — сказав гравець.