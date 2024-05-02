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20.04.2024 19:04 1379

Слот визначив першочерговий трансфер Ліверпуля

Сьогодні 00:22 64 0
Слот визначив першочерговий трансфер Ліверпуля
#Аталанта, #Ліверпуль, #Футбольні трансфери, #Копмайнерс, #Арне Слот

Джерело - Transfer News Live.

Майбутній головний тренер Ліверпуля Арне Слот, який наразі очолює Феєнорд, вже розпочав планувати трансфери англійського клубу на наступний сезон.

Про це стверджує Transfer News Live.

Фахівець хоче, щоб першочерговим підписанням "червоних" став півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Тен Копмейнерс. Трансфер 26-річного футболіста оцінюється 50 млн фунтів.

Зазначимо, що Слот працював з гравцем в АЗ Алкмар.

Наразі головним претендентом на футболіста є Ювентус, з яким гравець теж провів переговори. Також хавбеком цікавився Манчестер Юнайтед та Челсі.

Цього сезону нідерландський півзахисник є найбільш результативним гравцем Аталанти. На його рахунку 14 голів та 5 асистів в 43 матчах в усіх турнірах. Контракт Копмейнерса з Аталантою розрахований до літа 2027 року. 

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